Kinderkonditorei

Es ist heiß, die Sonne scheint auf den Marktplatz, die Menschen sitzen träumend im Schatten – und dann kommen SIE: die Kinder der Kinderkantorei mit ihrer Band und verwandeln den Marktplatz in einen Urwald, chaotisch und eben deshalb so schön! Sie singen von hüpfenden Affen, brütenden Papageien, tanzenden Tigern und heulenden Eulen. Auch Prinzessin Gruselkuss stattet dem Marktplatz auf ihrem Weg ins Kinderland einen Besuch ab, bevor sie mit Herrn Hempel unterm Sofa nach altem Krempel sucht. Alles in allem ein witziges, mitreißendes Liederspektakel von Kindern für Kinder. Mitklatschen, Mitwippen und Mitsingen ist dringend erwünscht und am Ende gibt es für alle zur Abkühlung ein Eis.

Es spielt und singt die Kinderkantorei Herrenberg mit Band unter der Leitung von Christa Feige.