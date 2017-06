Als Auftakt zur Musikschulwoche gibt es am Sonntag, 2. Juli ein Kinderkonzert "Kunterbunt" mit Stücken, in denen die meisten Instrumente, die man an der Musikschule lernen kann, in Aktion erlebbar sind. Im Anschluss stehen die Musikschullehrer zum Instrumente Ausprobieren und zur Beratung bereit.