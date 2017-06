Kindermusical Heiko Bräuning & Cornelius Schock: Martin Luther

Ellwanger Kinderchor - Reinhard Krämer, Klavier; Leitung: Andrea Batz

70 Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren singen, spielen und tanzen die verschiedenen Lebensstationen von Martin Luther. Wir sehen Martin Luther in der Schule und als Student, erleben ihn beim Gewitter im Wald und als Mönch im Augustinerkloster, hören ihm zu, wenn er auf dem Marktplatz mit Tetzel streitet und gegen die Ablassbriefen argumentiert, sind dabei, wenn er entdeckt, dass Gott gnädig ist und uns Menschen liebt, wie wir sind, sehen ihm zu, wie er die Thesen an die Kirchentür hämmert, lernen beim Verhör in Augsburg Cajatan kennen und jubeln mit ihm, als die Bibel von ihm fertig ins Deutsche übersetzt wurde.