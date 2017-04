Kindertag im Enzauenpark

× Erweitern Gasometer

Der Gasometer grenzt unmittelbar an den Enzauenpark und lädt Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren an diesem Tag kostenfrei in den Gasometer ein.

Wer noch etwas mehr zum Panoramabild und den alten Römern erfahren möchte, kann um 12:30 Uhr, 14:30 Uhr oder 15:30 Uhr mit unserem Gästeführer Stephan Köhler auf Entdeckungsreise gehen. Auch die Führungen sind am Kindertag frei. Da der Gasometer ein großes Gebäude ist, bei dem es Kinder schwer haben, sich zu orientieren, ist es erforderlich, mindestens einen Erwachsenen mitzubringen.

Dieser hilft dann auch bestimmt gern beim Lösen unseres Kinderquizes.