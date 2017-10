Kindertheater - Des Kaisers neue Kleider

Ist Kaiser Klemens verrückt geworden? Er stolziert auf dem Schlossplatz in Unterhosen! Was ist geschehen? Kaiser Klemens ist kleidersüchtig! Er glaubt, nur durch prächtige Kleider könne er sein Volk beeindrucken. Zeremonienmeisterin und Finanzminister sind verfweifelt: Das Land ist pleite. Die Weber arbeiten für einen Hungerlohn. Da wagen Schneiderin Elsa und Weber Walter eine rettende List. Als Experten für Magisch-modische Majestätsgewänder stellen sie sich dem Kaiser vor. Sie versprechen ihm besonders prächtige Kleider, die für Menschen, die dumm sind oder für ihr Amt nicht taugen, unsichtbar bleiben. Diese Kleider will der Kaiser sofort haben! Am leeren Webstuhl und an leerer Nähmaschine arbeiten die beiden Tag und Nacht. Natürlich kann niemand die neuen Kleider sehen. Aber alle rufen: „Oh, wie prächtig sind des Kaisers neue Kleider!, denn niemand will als dumm dastehen oder sein gut bezahltes Amt verlieren.

Nur die kleine Lisa lacht: „Aber er hat ja gar nichts an!“ Und plötzlich erkennen es alle: „Es stimmt! Der Kaiser hat gar nichts an!“ Jetzt wird es für die Schneiderin und den Weber gefährlich

Zu Gast: Theater Mimikri

ab 5 Jahren