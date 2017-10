Kindertheater mit Angelika Baumgartner

Ein Theaterstück übers Erinnern und warum es Museen gibt. Ab 6 Jahren.In Kooperation mit den Reiss-Engelhorn Museen.

Angelika Baumgartner studierte Schauspiel an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz und war u.a. Ensemblemitglied am Schnawwl. In „gesternsachen“ spielt sie den acht Jahre alten Rico, dessen Zuhause durch einen Brand vollkommen zerstört ist. All seine Sachen sind für immer weg. Nun sitzt er verzweifelt bei den Nachbarn und schweigt. Er weiß nicht was er denken und fühlen soll. Was macht man, wenn man gar nichts mehr hat? Was bleibt dann noch übrig? Und was passiert, wenn man alles vergisst?Jenny, die Nachbarstochter kann ihn verstehen, denn auch sie musste einmal alles zurücklassen und ganz neu anfangen.Gemeinsam schleichen sie sich in die Brandruine und suchen in der Asche nach Dingen aus Ricos Kinderzimmer. Nach Gesternsachen - damit er sich erinnern kann.Das Buch zum Stück stammt aus der Feder von Steffen Herbold, die Regie führte Julius Jensen. Das Kindertheaterstück ist in Kooperation zwischen den Reiss-Engelhorn-Museen und dem KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar entstanden