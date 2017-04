Begelitend zur begrünten Stadtbücherei spielt das Kindertheater TamBamBura "Die Bienenkönigin" für Kinder ab 5 Jahren.

Matthias Störr vom Theater TamBambura spielt eine außergewöhnliche Märchenaufführung mit einer stimmungsvollen Mischung aus Figuren-, Papier- und Bewegungstheater mit Gesang, Klängen und Live-Musik. Drei Königssöhne ziehen durch die Welt. Immer wieder rettet der Jüngste, welcher für die Anderen „der Dummling” hieß, verschiedene Tiere, wie Ameisen, Enten und Bienen vor seinen älteren Brüdern. Als es darum geht drei schwierige Aufgaben zu lösen, um das Schloss zu entzaubern, helfen die Tiere, zu allerletzt die Bienenkönigin dem Jüngsten in seiner Not. Nur so werden die Königstöchter aus dem Schlaf befreit... Das Theaterstück nach dem Märchen der Gebrüder Grimm vermittelt die Liebe zur Natur und die Achtung vor den Lebewesen auf der Erde, im Wasser und in der Luft ... und wie mit Mut und Entschlossenheit viel Gutes erreicht werden kann.

Karten gibt es in der begrünten Stadtbücherei 07123 92 51 40.