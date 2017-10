Kinderuni – „Expedition Leben“

Bei dieser Kinderuni geht es um die Themen Kindheit und Jugend, Ausbildung und Beruf, Familie und Freunde sowie Alter und Rente.

Referentin: Prof. Dr.-Ing. Annett Großmann

Es geht darum zu erfahren, was alles im Leben auf Euch zukommt. Wir gehen dabei verschiedenen Fragen nach, z.B. Warum brauche ich überhaupt eine Ausbildung oder ein Studium? Was haben Bewegung und Ernährung mit der ganzen Sache zu tun? Wie ist das mit dem Alter eigentlich? Was passiert da mit mir und kann man das Alt-Sein auch schon mal vorher ausprobieren?