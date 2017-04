Kinderwunsch und Wunschkind zwischen Machbarkeit und Schicksal

Die moderne Fortpflanzungsmedizin hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von medizinischen Angeboten entwickelt. Sie reichen von den verschiedenen Techniken der künstlichen Befruchtung, über Samenspende bis zur Eizellspende und Leihmutterschaft, in Deutschland bislang verbotene Techniken. Was bis vor kurzem noch undenkbar schien, erscheint heute fast schon als Routine. Die Medizintechnik erweckt den Eindruck, als ob sie der Schlüssel zum Glück der ungewollt kinderlosen Paare sei und dafür sorgen könnte, dass ihre „Träume wahr werden“ und ihr „Babywunsch schnell in Erfüllung geht“.Die Veranstaltung wirft einen kritischen Blick auf die medizinischen Angebote und beschäftigt sich mit Fragen wie: Warum sind manche medizintechnischen Angebote in Deutschland verboten? Vieles ist inzwischen technisch machbar. Können, dürfen und sollen wir alles, was machbar ist, auch machen? Welchen Preis zahlen wir dafür? Und: wer zahlt welchen Preis?Referentin: Claudia Heinkel, Leiterin von PUA – Fachstelle für Information, Aufklärung und Beratung zu Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin