Kindeswohl bei Trennung/Scheidung

Rund um das Thema "Trennung/Scheidung – Eltern bleiben Eltern – Informationen über den Kindesunterhalt, Sorge- und Umgangsrecht“ dreht sich der Vortrag mit anschließender Diskussion und Beratung.

Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) lädt am 14. Februar um 19.00 Uhr ins ARKUS, 1. OG, im „Hundertwasserraum“, Happelstr. 17, 74074 Heilbronn. Daniela Leipold, Fachanwältin für Familienrecht, informiert über die aktuellen Regelungen im Umgangs- und Sorgerecht sowie die Auswirkungen auf den Betreuungs- und Kindesunterhalt. Trotz Trennung und Scheidung ist es für Kinder und deren positive Entwicklung wichtig, zu beiden Elternteilen einen guten und engen Kontakt zu behalten. Doch wie Kinder langfristig mit dieser meist problembehafteten Situation fertig werden, hängt hauptsächlich davon ab, wie sich die Eltern in dieser Lebensphase verhalten. Kinder brauchen eine möglichst unbelastete Beziehung zu Mutter und Vater. Welche Einigungen zum Wohl des Kindes hierbei unumgänglich sind und welche Unterhaltszahlungen wann, in welcher Höhe, wie lange und von wem zu leisten sind, wird allen Interessierten an diesem Abend vermittelt.