× Erweitern King Size King Size

Live Musik mit Klassikern von The Who, Jimi Hendrix, The Doors und Tito & Tarantula etc.

King Size verkörpert einen individuellen Musikstil mit Elementen aus dem Classic- und Bluesrock.

Die Stücke sind geprägt von virtuosen Soloeinlagen der Instrumentalisten und kurzen Gesangsparts.

Die Altrocker von KINGSIZE interpretieren Kompositionen der Rockklassiker Doors, The Who, Janis Joplin und Santana etc.

Zum Repertoire zählen aber auch moderne Arrangements von Tito & Tarantula und Lenny Kravitz. KingSize hat neben wenigen eigenen Kompositionen stets versucht ausgewählte Stücke der Rockmusik auf ganz eigene Art zu interpretieren und zu variieren. Höhepunkte der Band-History waren gemeinsame Auftritte mit den Bands Birth Control und Guru- Guru in den späten 90-er Jahren.