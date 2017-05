Die jazzopen freuen sich auf den jungen Shootingstar Kinga Glyk am 12. Juli im BIX!

Die junge Polin gilt bereits heute als Virtuosin am Bass und sorgt mit ihrer Musik zwischen Jazz, Blues und Funk in ganz Europa für Aufmerksamkeit. Ihre Karriere begann mit 12 Jahren, als ihr Vater, selbst Musiker, ihr Talent entdeckte und sie zum Bestandteil des Familien-Trios PIK machte. Seitdem arbeitet die junge Polin hart an ihrer Karriere und mit 19 Jahren ist es ihr als Internet-Shooting-Star mit über 22 Millionen Klicks gelungen, internationale Aufmerksamkeit für ihre Musik zu erhalten.

Seit ihrem Durchbruch hat sie zwei CDs veröffentlicht und durchweg positive Kritik erhalten. 2015 gab es für ihr musikalisches Können von JAZZ TOP und BLUES TOP Nominierungen in den Kategorien „Neue Hoffnung“, „Bass Gitarre“ und „Entdeckung des Jahres“.

Die jazzopen sind gespannt auf den Abend mit der jungen Ausnahmekünstlerin, von der man bestimmt noch viel hören wird.

Line-Up: Piotr Matusik (p); Kinga Głyk (b); Irek Głyk (dr)