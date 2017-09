Das Original ist zurück: Kings of RnB bringt euch in der 6 . Ausgabe wieder die absoluten Größen der Goldenen Ära des RnBs. Ginuwine beehrt nun zum zweiten Mal die Kings o f RnB Bühne und ist bestens bekannt für seine Hits wie Pony und When Doves Cry. Z ahlreiche Alben wie 1 00% Ginuwine , The Life , The Senior und Singles wie Differences , In Those Jeans und viele me hr folgten, die auch die Spitzen der Charts eroberten. Ebenfalls dabei sind 112 , welche mit Platin ausgezeichnete Alben wie 112 , Room 112 und Par t III und Hits wie Only Y o u und Anywhere veröffentlichte. Mit ihrer Single I ’ ll Be Missing You mit Sean Combs und Faith Evans schaffte die Grup pe ihren Durchbruch und gewann sogar einen Grammy. 3. Act auf der Kings of RnB 6 Tour werden Dru Hill sein, dessen #1 Hits wie In My B ed , Never Make A Promise und How Deep Is Your Love in den frühen 90er Jahren überall zu hören waren. Mit dabei ist auch Frontmann Sisqó, der abseits von der RnB Gruppe großen Erfolg mit Thong Song und Incomplete feierte. Mit der Kings of RnB 6 Tour zelebrieren diese 3 Acts nun auch ihr 20 - j ä hriges Jubiläum – man kann sich also auf viele alte Hits freuen!