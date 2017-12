Kino Kulinaria - Toni Erdmann

Am Sonntag, den 04. Februar 2018 genießen Sie Ihr leckeres Sonntagsfrühstück im Schlosscafé Nussknacker. Danach sehen Sie im Scala Filmtheater „Toni Erdmann“.

Winfried ist ein 65-jähriger, einfühlsamer Musiklehrer mit Hang zu Scherzen, der mit seinem Hund zusammenlebt. Seine Tochter Ines ist eine ehrgeizige Unternehmensberaterin und reist um die Welt und. Als Winfrieds Hund stirbt beschließt er, Ines in Bukarest zu besuchen. Und dann verwandelt sich Winfried auch noch in sein alter Ego Toni Erdmann: das Gebiss ist schief, der Anzug schlecht und auf dem Kopf sitzt eine Perücke. Der schräge Vogel bringt Ines vor ihren Kollegen in einige peinliche Situationen – aber die Verkleidung sorgt auch dafür, dass sie und ihr Vater sich annähern…