„Kino unter Palmen“ heißt es am 14. Oktober in der Thermen & Badewelt Sinsheim. Am Familiensamstag wird der Disney-Film „Vaiana“ gezeigt, der Spaß für die ganze Familie bietet. Filmbeginn ist ca. 20.15 Uhr.

Der Film wird auf einer riesigen Leinwand im Palmenparadies gezeigt. Zahlreiche Poolnudeln von TUI sorgen dabei für den perfekten Liegeplatz im Wasser.

Das Kino-Event ist im normalen Eintrittstarif enthalten.