Kino im Park - Weit

WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

Das OPEN-AIR-KINO Erlebnis im Gemminger Schloßpark

Dieser Film ist mehr als eine spannende Reise-Erzählung, mehr als atemberaubende Bilder, berührende Eindrücke und Begegnungen.

Hinaus in die Welt. Mit Rucksack und Zelt und nur dem was man wirklich braucht. „WEIT“ ist ein bunter und besonders authentischer Film über die außergewöhnliche Reise eines jungen Paares, das in den Osten loszog, um dreieinhalb Jahre später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zu kehren. Der richtige Film zur richtigen Zeit – lassen Sie sich mitnehmen auf eine unvergessliche Reise.

Eine spannende Reiseerzählung, die begeistert.

D 2017 – 120 Minuten – mit Gwendolin Weisser, Patrick Allgaier · Regie: Patrick Allgaier www.weitumdiewelt.de

Vor dem Film ab 19:30 Uhr im Schlosspark Gemmingen wird es internationale Speisen geben. Bei sehr schlechtem Wetter weichen wir auf die Halle in Stebbach aus!