Das Kinomobil zeigt im September wieder zwei Filme für Groß und Klein. Auf dem Programm stehen: "Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!" und "Ein Dorf sieht schwarz".

Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch! 15.30 Uhr / 3€

Sita lebt mit ihrer Mutter in einem Häuschen direkt am Flussufer. Sie liebt Tiere und geht gern zur Schule. Vor allem der Unterricht bei Herrn Franz macht Sita viel Spaß. Doch irgendwas

stimmt nicht mit ihm. Denn immer wenn Sita mit ihm über ihr Lieblingstier, den Frosch, reden will, benimmt sich der Lehrer so komisch. Eines Tages findet Sita heraus, wo das Problem liegt. Herr Franz ist nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Frosch. Als jedoch ein neuer Direktor an die Schule kommt, muss sich Herr Franz vorsehen. Denn der neue Direktor heißt Storch. Ein liebenswertes modernes Märchen.

Empfohlen ab 6 Jahren

Ein Dorf sieht schwarz

1975: Seyolo Zantoko ist ein Arzt aus dem Kongo und zieht mit seiner Familie in ein kleines Dorf nördlich von Paris. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die

zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und anfangs wenig begeistert sind. Ganz im Gegenteil tun sie sogar ihr Bestes, um den Neuankömmlingen das Leben schwer zu machen. Doch Seyolo lässt sich so leicht nicht unterkriegen…

Auf unaufgeregte und ein wenig spöttische Art bezieht der Film Stellung gegen Rassismus und Intoleranz. Ein unwiderstehliches Feel-Good-Movie der anderen Art aus dem Land der Sch'tis.