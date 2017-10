× Erweitern Altar of Oblivion Altar of Oblivion & Naked Star

Die Dänen „Altar of Oblivion“ haben mit ihren beiden Alben „Sinews of Anguish“ und „Grand Gesture of Defiance“ ihren Fußabdruck auf der Epic Doom Metal Landkarte hinterlassen, und zwar keinen kleinen.

Die Alben wurden in der Szene durch die Bank abgefeiert und gelten mittlerweile schon als künftige Genre Klassiker. Das Quintett wandelt natürlich auch auf den Spuren der stilprägenden Candlemass, klingt aber dennoch vollkommen eigenständig, mit leicht heroischem Gesangsvortrag, ergreifenden Melodien und Emotionen.

Vor kurzem wurde das brandneue Album „Seven Spirits“ fertiggestellt, von welchem sicher auch das eine oder andere Stück dargeboten werden wird. Wir sind gespannt.

Den Abend eröffnen werden „Naked Star“ mit Mitgliedern aus Würzburg und Berlin. Frontmann Tim ist Szenegängern wohl durch seine Hauptband Seamount ein Begriff. Live wird er unter anderem von 2 Berliner Musikern unterstützt die schon früher mit Bands wie Kint oder Chief Chung im club W71 zu Gast waren. Musikalisch dürfen wir uns lupenreinen Doom Metal ursprünglicher Prägung freuen, man könnte die Musik auch als rohen Proto Doom Metal bezeichnen, ganz sicher wird schön werden