Kirche im Club, der moderne Gottesdienst für junge Leute und Studenten, geht, diesmal in Kooperation mit Love Würzburg, in die nächste Runde! # LiveBand (Jake Hamilton) # Message (Jake Hamilton)# Drinks (Bar open)# Eintritt FREIFÜR WEN?Wir sind eine überkonfessionelle Veranstaltung und JEDER ist herzlich eingeladen, egal ob jung oder alt, nicht-gläubig, evangelisch, katholisch, freikirchlich oder einfach nur auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Special: Jake Hamilton ist ein leidenschaftlicher christlicher Sänger & Songwriter aus Kalifornien. Bei seinem größten Auftritt in Deutschland 2015 füllten seine Songs das Nürnberger Stadion mit ca. 25.000 Besuchern. Neben seiner Musik wird er an diesem Abend auch seine Lebensstory teilen. Dienstag, 11. Juli 2017Einlass: 19:00 UhrBeginn: 19:30 UhrPosthalle Würzburg