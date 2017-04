Live 2017support: RavenEyeIm Mai 2017 ist es endlich soweit! KISS bringen ihre explosive Live-Show in die Arenen Deutschlands. Der letzte Auftritt der Band in Stuttgart datiert auf das Jahr 2008, die letzten Shows in Frankfurt und Dortmund liegen bereits 18 Jahre zurück. KISS bringen ihre Greatest Show On Earth im Rahmen der Europa Tournee im Mai 2017 auch nach Russland, Finnland, Schweden, Norwegen, Österreich und die Niederlande.You Wanted The Best, You Got The Best ist das seit vier Jahrzenten ausgesprochenes Versprechen. Geliebt für ihre aufwendigen und spektakulären Bühnenshows geben KISS den Fans nicht weniger als das ultimative Konzerterlebnis. Die gewaltige Lightshow und unverkennbaren Pyrotechnik-Effekte auf dem Over The Top-Level haben KISS-Konzerte zur Größten Rockshow der Welt gemacht. Mega-Hits wie Rock And Roll All Night, Detroit Rock City und I Was Made For Loving You sind absolute Klassiker der Rockgeschichte.Das Imperium KISS steht über Allem. Durch ihre Bühnenoutfits, mit denen sich die vier Musiker unsterblich gemacht haben und die nach wie vor die Fans generationsübergreifend faszinieren, wurden KISS zu Ikonen des Rock. Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, davon allein 40 Millionen und 28 Goldalben in den USA, 3.000 lizensierte Merchandise-Produkte einschließlich einer KISS-Minigolfanlage in Las Vegas sowie einem aktuellen Album. KISS haben alle Kassenrekorde, die Elvis oder die Beatles je aufgestellt haben, eingestellt und wurden 2014 in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Anfang November rockten sie wieder auf ihrer eigenen Kreuzfahrt, der Kiss Kruise, Miami und die Bahamas. Gene Simmons, Paul Stanley sowie die Langzeit-Mitglieder Tommy Thayer und Eric Singer präsentieren sich aktuell auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in absoluter Bestform und werden den deutschen Fans im Mai 2017 schlicht und ergreifend die Show des Jahres bieten. You Wanted The Best, You Got The BestSchleyerhalle Premium-Upgrade erhältlich