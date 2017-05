× Erweitern Kittel

Ein liebenswert-knorriger Liedermacher aus dem Ländle tritt am 27. Mai bei „Kultur bei Katis“ in Winnenden auf – und brachte Wirtin Kati dazu, die geplante Sommerpause noch zu unterbrechen: KITTEL alias Volker Kittelberger verschmilzt eingängige Harmonien und humorvolle Texte zu heiter-ironischen Liedern über den schönen Ernst des Lebens. Und das in tiefstem Schwäbisch. Im Mittelpunkt stehen Songs aus seinem jüngst veröffentlichten Album „De Mädla imponiera“.

Der Leonberger Volker Kittelberger, im täglichen Leben Architekt, ist seit seiner Kindheit und Jugend begeisterter Folk-Musiker und Anhänger von Künstlern wie Neil Young – doch heute hat er schon lange einen eigenen Stil entwickelt. Was Kittelberger dabei als scheinbar banale, alltägliche Beobachtung festhält – ein Gedanke, eine Liedzeile, eine Notiz – entwickelt er dabei nach und nach zur lebendigen, Lied gewordenen Poesie: „Dr Bäcker bäckt, d’Zeitung kommt, dr Kaffe kocht, dr Wasserhahn tropft – s Läba, s Läba läuft“. Früher sang KITTEL seine Lieder auch auf Englisch, traf dann aber später eine Grundsatzentscheidung: „Ich wollte über das Deutsche hinaus in meiner Muttersprache singen. Das ist flüssiger, schlüssiger, geschmeidiger“, erzählt der belesene Liedermacher der „Sonntag Aktuell“. Der dem Schwäbischen so eigene trockene, lakonische Humor kommt dadurch authentisch und leichtfüßig daher, sodass auch Reflexionen übers Älterwerden ein gesundes Maß an kabarett-tauglichem Humor vermitteln: „Früh’r konnt‘ mr no Widerschdand leischda – früh‘r konnt‘ mr no rebelliera, und damit de Mädla imponiera – Was isch passierd? Es isch vorbei“, heißt es in „Früher“ aus seinem neuen Album. Für dieses Album, hat sich KITTEL dabei mit Sven „Samson“ Geiger von den Neckarklangwerken in Waldenbuch einen kompetenten Produktionspartner ausgesucht. Was bei ihm in der Stube als Song mit Akustikgitarre begann, wurde so von Musikprofis im Studio weiterentwickelt und mit Instrumenten von Banjo über Mundharmonika, Keyboards und Drums zu einer klanglich vielfältigen Mischung erweitert, die unterhält, ohne trivial zu werden. Lieder, die auch live und mit Akustikgitarre für ausgelassene Stimmung sorgen werden.

Konzertbeginn 20.00 Uhr, Einlass von 19.00 Uhr an. Der Eintritt beträgt 8,- Euro. Reservierungen unter: 07195/943350