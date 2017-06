Kiwanis Familien-Sommerfest

Im Mittelpunkt des Sommerfests steht das traditionelle Fußballturnier mit 28 Schulmannschaften aus Heilbronn. Zudem gibt es Wettkampf-, Geschicklichkeits- und Koordinationsspiele. Auf die kleinen Besucher wartet ein buntes Kinderprogramm mit interessanten Attraktionen. Die Größeren können am Gewinnspiel der Tombola teilnehmen und das Spielgeschehen "am Rande" des Spielfeldes genießen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, Leckeres vom Grill, Pasta-Spezialitäten, Dessert-Variationen und Kaffee mit sebstgemachtem Kuchen. Der Erlös kommt in vollem Umfang sozialen Einrichtungen für Kinder-Projekte in Heilbronn zugute. Über eine Spende freuen sich die Organisatoren, vor allem aber die Kinder.