KKH-Lauf 2017

Laufinteressierte sollten sich den 02. Juli im Kalender notieren.

Dann findet der KKH-Lauf in Stuttgart statt. Seit das bundesweite Laufevent für Klein und Groß vor 14 Jahren ins Leben gerufen wurde, zählt Stuttgart zu den ausgewählten Veranstaltungsorten des Präventionslaufs. „Der KKH-Lauf ist bundesweit ein echter Renner“,sagt Andreas Rüecker von der KKH. Allein im vergangenen Jahr gingen 1.200 Hobbyläufer aller Altersgruppen in Stuttgart an den Start.

„Das Laufevent ist ein zentraler Baustein der KKH Kaufmännische Krankenkasse, Menschen zu einem bewegten Leben zu motivieren– über den Faktor Spaß und ohne Erfolgsdruck“,erklärt Andreas Rüecker. „Der KKH-Lauf ist ein Fest für die ganze Familie, der vor allem auch in Kindern die Freude an Bewegung wecken möchte. Schließlich sind die gesunden Kinder von heute die gesunden Erwachsenen von morgen.“ Und so sind für die Jüngsten der Bambini-Lauf und der Schüler-Lauf im Angebot.Unterhaltungsspaß pur garantieren ein buntes Bühnenprogramm und viele Mitmach-Aktionen. Wieder mit dabei als durchführender Verein: der LAC Degerloch. „Ohne diese helfenden Hände und ein erfahrenes Organisationsmanagement wäre ein Laufevent dieser Größe allein von Veranstalterseite nicht durchzuführen“, unterstreicht Andreas Rüecker. Arno Freudenberger, Vorsitzender des LAC Degerloch,freut sich, wieder dabei zu sein: „Wir waren begeistert von der Stimmung im vergangenen Jahr und den vielen Angeboten und Aktionen rund um den Lauf. Beim diesjährigen Lauf werden wir die KKH wieder mit viel Engagement und gewohnt routinierter Professionalität sowie mit einem sportlichen Mix beim Bühnenprogramm unterstützen.“Schirmherr des Präventionslaufs ist Dieter Baumann,einer der erfolgreichsten Langstreckenläufer der deutschen Sportgeschichte, der sagt: „Laufen verschafft ein Wohlgefühl, das antreibt‒ eine Balance, die in unserer Welt immer wichtiger wird. Es auszuprobieren, kostet die Menschen sehr wenig, aber der Effekt ist enorm.“Ob Einsteiger oder trainierte Hobbyläufer ‒ wer Lust hat, beim KKH-Lauf am 02. Juli dabei zu sein, kann sich hierfür anmelden unter www.kkh.de/lauf

Programm:

Offizielle Eröffnung 12:00 Uhr

350 m Bambini-Lauf 12:15 Uhr

800 m Schüler-Lauf 12:50 Uhr

1,7 km Einsteiger-Lauf 13:30 Uhr

1,7 km Walking und Nordic Walking 13:35 Uhr

6,8 km Fitness-Lauf für Freizeitsportler 14:20 Uhr

Verabschiedung 15:40 Uhr

