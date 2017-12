× Erweitern Klamotte und Bass

Sie schillert, ist etwas kurzsichtig, mag Kleidung über alles und.. ist noch nicht ganz flugreif: Klamotte, das Flügelwesen. Klamottes Welt ist einfach und überschaubar:

essen, schlafen, sich die Fühler schaben und ein wenig durch die Gegend torkeln. So verbringt sie ihre Tage oder besser Nächte. Doch dann passiert es: Ein großer, silberner Lichtstrahl zieht sie magisch an. Eine ganz neue Welt tut sich vor dem neugierigen Wesen auf. Eine Welt in der Hosen laufen können, der Wind einen Körper hat und einen Minifliegenschisse verfolgen. Eine Welt, in der es surrt, brummt, knarzt und pfloppt und phantastische Klänge miteinander tanzen. Da entdeckt Klamotte die Sehnsucht zu fliegen…

Eine wortlose Metamorphose zwischen Tanz und Figurentheater. Das Highlight: Live begleitet wird KlaMOTTE von der Kontrabassistin Judith Goldbach

Figurentheater Anne-Kathrin Klatt, Tübingen