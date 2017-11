Klangagent Birthday Session

Der B-Day eines ganz besonderen Homies gibt der heutigen Nacht ihren Rahmen: Klangagent wird ein Jahr älter und feiert das mit uns und Euch. Der Mann, der nicht nur als Resident, sondern auch als Veranstalter der ANDEREN WELT vielen Buko-Nächten seinen Stempel aufdrückt, ist hier einfach nicht mehr wegzudenken. Als erster Gratulant ist jemand am Start, der im Bukowski sogar noch viel länger wirkt – Chris Sonaxx, der hier schon roundabout 10 Jahre immer wieder am Start ist. Der gebürtige Ulmer hat mit seinen eigenen Veranstaltungen Das Erbe und miniClub sowie seiner Residency bei der Neuen Heimat im PRAG und im TOY über Jahre Revier markiert, und sich im Buko immer wieder bewiesen. Fast logisch, dass der Dritte im Bunde Hausherr T-WATCH ist, der Klangagent ein Ständchen spielt und genau wie Chris Sonayy tief in die Plattenkiste greift. Happy Birthday, Tim!