Klanglandschaften von Adrian Oswalt

„Die Welt ist mit Klängen verwachsen – in Natur und Kunst.“ Der Komponist und Musiker Adrian Oswalt entwickelt akustische Netzwerke, in denen er Naturklänge mit von Menschen geschaffenen musikalischen Strukturen verbindet. Er kombiniert verschieden erzeugte Klänge der Natur, Flöte und Streichquartett, Orgelsounds und elektronische Klänge eines Synthesizers. In seinen neuen Werken, die erstmals zu hören sind, begegnen Querflötenmelodien den Klängen des brasilianischen Urwaldes und treffen elektronische Klänge auf Tonfolgen eines Streichquartetts.

Adrian Oswalt hat Komposition und Querflöte studiert. Seine Musik erstaunt immer wieder durch großen Ideenreichtum und die Lust, Neues zu entdecken. 2011 wurde er mit dem Europäischen Hummel-AG-Preis für Orgelkunst und Komposition ausgezeichnet. Zuletzt haben seine musikalischen Projekte für die größte Handdrehorgel der Welt sowie das FukushimaRequiem0311, 2016 im Neckarkraftwerk Tübingen uraufgeführt, für Aufsehen gesorgt.

Ausführende: Adrian Oswalt, Querflöte, mechanische Orgel, Synthesizer und Streichquartett

Mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Reutlingen