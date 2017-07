Klangreise Vol. 11

Auch im Juli geht es mit der musikalischen Reise weiter. Mit im Gepäck wie immer Footzoom!

Ebenfalls mit im Gepäck-Klemmt & Knirscht! Mit ihrem aktuellem Release auf Supdub Records haben die Jungs nochmal einen gewaltigen Schritt gemacht. Zu hören und kaufen gibt es den Track auf Beatport. Don`t know where heißt das gute Stück... Kein Wunder das man sie direkt in die nächste Klangreise gebucht hat.

Wir freuen uns auf den Abend in unserem 2. zu Hause!

Wie immer erwartet uns eine musikalische Delikatesse die aus Erfahrung und Herzblut entspringt und ein musikalisches Portfolio das keine Grenzen kennt, sondern immer neue sucht...

Hard Facts:

Footzoom (Mankoe/Zeitlos)

DannyHimself(Schwimmerei)

Klemmt & Knirscht (Heilbronn/Bukowski)