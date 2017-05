KlangSchätze : G eorg Philipp Telemann zum 250. Todestag

KlangSchätze: Georg Philipp Telemann zum 250. Todestag

Georg Philipp Telemann (1681- 1767) gilt neben Johann Sebastian

Bach als einer der bedeutendsten Komponisten des Barock. Schon zu Lebzeiten hochberühmt, setzte er sich sehr für die Verbreitung des französischen Musikstils in Deutschland ein. Gleichzeitig machte Telemann aber auch die deutsche Musik in Frankreich bekannt. Das Konzert rückt Telemanns kammermusikalisches Schaffen in den Vordergrund. Dabei erklingt u. a. ein historisches Cembalo aus dem

17. Jahrhundert. Mit Linde Brunmayr-Tutz(Traversflöte), Anton Steck(Barockvioline), Lorenz Duftschmid,Viola da Gamba)und Dieter Weitz(Cembalo)