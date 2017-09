Klangvorhang09

Warum in die ferne schweifen... Der Klangvorhang meldet sich nach dem Sommer mit zwei Heilbronner Bands zurück. Neben dem Blues- und Soulgeschwängerten Rock von "Baba Burnham" gibt's von "Les Purple Hammer" eine ordentliche Portion African Roots Punk auf die ohren. Danach greift Herr Ringer in seine Plattenkiste und spielt für euch Diverses aus Rock, Surf, R'n'R, Garage und Psych. Es darf getanzt werden!!!

Les Purple Hammer:

This is Togo fire in germankitchen! Swing the Hammer, bewickedandrockthepothotwith LES PURPLE HAMMER!

Baba Burnham:

Ein Schwarzbrand der groovigen melodiösen Gitarren- Bluesriffs der 70er, dem sackgraulenden Gesang des wild 60s Soul und treibenden Hardrock-Soul Drumbeats der Stoner-Ära, verschmilzt mit dem Blau des Bachwassers, dem Grün der Bäume und lila Chinchillas, die sich mit einem Hendrix Gitarrensolo in ihrem Raumschiff auf eine Expedition ins Ungewisse begeben und es einfach nicht lassen können, den Party-Boost-Button in Maschinengewehr-ähnlicher Taktung zu drücken.

Live:

Les Purple Hammer (HN)

Baba Burnham (HN)

DJ:

Herr Ringer (HN)