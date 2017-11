Klangwelten 2017 - Rüdiger Oppermann

× Erweitern Rainer Zellner Rüdiger Oppermann

Ein Dialog der Kulturen......Eine spannende Kombination traditioneller und neuer Musikstile der Welt.........Eine musikalische Expeditionsreise quer durch drei Kontinente und vier Kulturen..... Musik für Herz, Hirn und Bauch......Deutschlands führendes Weltmusikfestival auf Tournee im 31. Jahr !

Mehrzad Azamikia (Iran)

Der iranische Musiker, der zum ersten mal nach Deutschland kommt, spielt das Streichinstrument Kemenche. Eine rasante Musik mit tiefem Verständnis der Alten Musik. Gut geeignet für die Zusammenarbeit mit allen anderen Instrumenten.

Monja (Madagaskar)

Dieser Mann hat alles, was es braucht für ein faszinierendes Spiel: Sein Instrument, die Marovaani, ist eine Tradition in Madagascar. Er spielt das Instrument mit einer erstaunlichen Leichtigkeit. Mit zwei Reihen von Saiten rechts und links am Klangkörper erzeugt er eine Geschwindigkeit und Präzision, die ihresgleichen sucht! Er hat eine fantastische Gesangstimme und nimmt uns mit in abgefahrene Tiefen.

Agus Wayhu Rhythm Explosion (Java)

Die beiden Meister aus Java faszinieren durch ausgefeiltes Zusammenspiel und groovende Percussion. Durch genaues Ineinanderspiel verdoppeln sie die Geschwindigkeit der Beats! Die beiden Musiker sind umgeben von 6 Trommeln und Gongs. Indonesisches Flair! Die Trios mit Jatinder Thakur zählen zum Intensivsten, das man bei Klangwelten kennt.

Jatinder Thakur (Indien)

Der Meister der Indischen Trommeln bringt uns immer wieder in ungläubiges Staunen mit wirbelwindschneller rechter Hand und extrem kräftiger Linke, mit der er auch gerne ganze Basslinien spielt. Von Anfang an (seit 1985) bei KlangWelten!

Rüdiger Oppermann (D/F)

ist der Mann, der alles zusammen bringt. Der Deutsche Harfenmeister hat mit allen gespielt und versteht es, als weltreisender Promoter uns die ausgefallensten Stile näher zu bringen. In über 2000 Konzerten rund um den Globus hat er Maßstäbe gesetzt für Virtuosität, Schönheit des Harfenklangs und Mut zum Experiment. In diesem Jahr gibt er sich auch Zeit für neue Solo-Sounds.

Monja (Madagaskar)

Das Nationalgetränk in Madagascar heisst Rano a Panda, Goldwasser. Es ist das übriggebliebene Wasser vom Reiskochen. Reis? Obwohl Madagaskar direkt vor der afrikanischen Küste liegt, erinnern die Menschen dort sehr stark an ihre Ursprungsheimat, Indonesien, von wo die Insel vor ungefähr 1000 Jahren besiedelt wurde. Von Monja hören wir die Musik der Andandroi, einem Stamm, der im Süden des Landes lebt. Dort spielt man eine Variante, die Kastenzither Marovaani. Dieses Volk wirkt irgendwie afrikanischer als die Hochlandbewohner, rauher, gedrungener, die Musik weniger lieblich, man hört direkt die staubige Dornensteppe heraus, in der diese Leute leben. Die Maro-vaani ist eine beidseitig bespannte Holzkiste,eine wunderbare Versinnbildlichung eines anderen Zugangs zur Musik, denn die Töne sind nicht analog-vectorförmig aufgereiht wie in unserer Musik, also von unten nach oben, sondern die Saiten sind abwechselnd verteilt auf beide Seiten der Kiste. Und das bedeutet, dass der Musiker, der eine Tonleiter spielen will, abwechselnd eine Saite rechts und links spielt. Im Nebeneffekt erreicht man so eine rasante Geschwindigkeit. Der Musiker memoriert eher die Fingerbewegung als die Melodie, ein spiraliges Musikbewusstsein setzt ein, eine Gleichzeitigkeit sich verändernder Lagen von kreisförmigen Mustern. Man könnte also sagen, daß bei dieser Musik das Bewusstsein von Zeit und Raum anders abläuft als bei uns. Grundlage der Stücke ist die pulsierende Begleit-Struktur, diese wird von Improvisationsteilen durchwebt. Der Musiker konzentriert sich abwechselnd auf Begleitung und Melodie. Diese Musik wird nicht nur zur Unterhaltung und zum Tanz gespielt, sondern auch in der stundenlangen Tomba-Zeremonie. Dort dient sie dem Medium um in Trance zu fallen. Marovaani-Spieler spielen gern mit schnellen Rasseln, und so wird auch Ronja einen Rassel-Spieler mitbringen. Monja heisst korrekt: Monjamahafay Deze.

AGUS WAHYU RHYTHM EXPLOSION (Java)

Die beiden Musiker verblüffen mit überwältigender Trommeltechnik auf ihren Gendang-Trommeln, einem Set aus sechs gestimmten Trommeln, Saron-Metallophonen und Sanggak-Vokalakrobatik, der indonesischen Trommelsprache. Agus und Wahyu gehören zur jungen Elite der altehrwürdigen Gamelan-Musik in Java (Indonesien). Sie stehen für hohe Präzision, ausgefeilte Arrangements, Witz, treibende Grooves, Spontanität und Professionalität. Auf den Metallophonen spielen sie die magischen,verzaubernden Klangkaskaden der Sunda-Gamelans, zahnradmäßig ineinander greifende minimalistische Strukturen. Agus und Wahyu stammen beide aus Musikerfamilien in West-Java. Sie studierten an der Hochschule für traditionelle Musik in Bandung. Beide spielen in einer Vielzahl von traditionellen und modernen Gruppen in Indonesien und haben auf zahlreichen CD-Produktionen mitgewirkt. Agus Supriawan unterrichtet mehrere Monate im Jahr an Musikhochschulen in Australien, Neuseeland, Malaysia und Indonesien. Wahyu Roche ist als Kurator der Musikabteilung des Museums in Bandung zuständig für den Gamelanunterricht der Schulkinder. Magische Klänge aus dem Land, in dem die Nelken wachsen.

Mehrzad Azamikia (Iran)

Die Kemenche ist ein iranisches Streichinstrument, welches auch in Armenien, Aserbeidschan, Türkei und Kurdistan gespielt wird. Sie geht zurück auf die Byzantinische Lyra. Sie wird mit einem mit den Fingern gespannten Bogen gespielt. Sie ist weit verbreitet in der klassischen Musik. Wir haben über 20 Jahre keine Originalmusik aus dem Iran in Deutschland hören können, sondern nur Musik der Auswanderer, die , wie wir wissen, konservativer geblieben ist. Im eigenen Land, dem Iran, gibt es erstaunliche Fortbewegungen der traditionellen Instrumente. Die Kemenche z.B, wird auch in der „klassisch“ angehauchten Literatur gespielt und auch unterrichtet. Erst jetzt, in den letzten Jahren, öffnet sich das Land langsam für reisewillige Musiker. Das ist also keine Asyl-Musik, sondern ein Zeichen der Fortentwicklung. Es hat sich eine wirklich erstaunliche Geschwindigkeit und Intonations-Genauigkeit entwickelt, wo wir westlichen Konzertbesucher in ungläubiges Staunen versetzt werden.

Die Kemenche hat 4 Metallsaiten, früher waren es 3 Darmsaiten. Die Instrumente sind mit Einlegearbeiten verziert. Das Instrument besteht aus einem Kürbisresonator und einem längeren Saitenhalter. Der Resonanzkörper ist aufgesägt und mit einem Resonanzfell bespannt, meistens aus Lammfell. Darüber sind die Saiten gespannt, die über einen Steg auf den Resonanzkörper drücken. Nach unten tritt der Saitenhalter aus dem Resonanzkörper aus und endet in einem ca fusslangen Endstock. Sie wird gespielt etwa wie ein Cello. Die Spieler heute erreichen ein unglaubliches Tempo.

In letzter Zeit ist eine Art Klassik entstanden, in der die Kemenche mit Klavier gespielt wird. Dann ist die Musik relativ westlich.

Unser Kementchespieler spielt ohne Klavier, was den Sound ursprünglicher macht. Seien wir gespannt auf den neuen Klang der iranischen Streicher, und auf die Zusammenarbeit mit den anderen Klangwelten-Musikern !

JATINDER THAKUR (Indien)

Unser Mann an der Indischen Trommel

Dass Jatinder Thakur ein exzellenter Begleiter ist, hat sich über viele Jahre bestätigt. Und: Seine Soli gehören seit über 30 Jahren zu den Höhepunkten der KlangWelten-Konzerte. Mehrere Sequenzen hören wir erst in der Trommelsprache Taketina und dann als Trommelmusik. Die Finger fliegen.

Trotz aller Cross-Over-Projekte hat er seinen klassischen glasklaren Spielstil nie verwässert, gespickt mit rhythmischer Finesse, wirbelwind-schneller rechter Hand, und extrem kräftiger Linke, mit der er auch gerne ganze Basslinien spielt.

Der im Himalaya lebende Meister gilt als einer der besten indischen Tabla-Spieler in Europa. Er hat sich nicht nur in der traditionellen Rolle als Begleiter hochrangiger indischer Solisten einen Namen gemacht, sondern auch im Jazz/WorldMusik-Bereich an vielen bedeutenden Projekten mitgearbeitet. Außerdem ist er ein beliebter Lehrer, und unter seinen Musikerkollegen hoch geschätzt als besonders warmherziger, bescheidener und integrer Mensch.

Er stammt aus Mandi, einer Stadt im Kulu-Valley, im nordindischen Himalaya-Staat Himachal Pradesh. Seine erste musikalische Ausbildung erhielt er von seinem Vater, dem Musikprofessor Shyam Lal Thakur. Schon im Alter von 15 Jahren erhielt er das Bachelor of Arts Diplom („Sangeet Prabhaker“) und gewann mehrere nationale Wettbewerbe. Später wurde ihm auch das Master of Arts Diplom (M.A.) in Chandigarh verliehen.

1979 übersiedelte er nach Europa. Als Höhepunkt seiner „klassischen“ Ausbildung wurde er 1984 vom legendären Ustad Alla Rakha Khan als Meisterschüler akzeptiert, dem Tablavirtuosen an der Seite Ravi Shankars. In Basel unterrichtet er seit 1985 am Ali Akbar College of Music, einem Institut der Musikhochschule für Klassische Indische Musik .

Viele bedeutende indische Musiker wurden schon auf ihren Konzertreisen durch Europa von Jatinder Thakur begleitet, darunter die verehrte „Grand Dame“ des Gesangs, Lakshmi Shankar, der Flötenvirtuose G.S. Sachdev, der Santurspieler Nandu Muley, und der Sitarspieler Krishna Bhatt. Mit Sachdev war er schon beim ersten KlangWelten-Festival 1987 zu hören.

Europaweit bekannt wurde er aber mit Musikern aus anderen Musikbereichen, vor allem mit Rüdiger Oppermann seit 1982, später auch bei Projekten z.B. mit Dhafer Youssuf, Free Winds, Timna Brauer, Renaud Garcia-Fons, Carlo Rizzo, etc. Bei einer Rückkehr nach Indien zu Jazz-Festivals in New Delhi (1998), Bombay und Sri Lanka (1999) feierte er Triumpfe.

Tablarhythmen werden nicht in Notenschrift festgehalten, sondern in der speziellen, jahrhundertealten Trommelsprache TAKETINNA memoriert. Ihre jetzige Form und Spieltechnik wurde in der Moghul-Zeit entwickelt (16. Jahrhundert), als sich kulturelle Einflüsse aus Persien, Altindien und Zentralasien gegenseitig zu einer neuen kulturellen Blüte befruchteten.

Indische Rhythmen, TALAS, folgen nicht einer Einteilung in Takte, sondern sind längere Sequenzen, die in verschiedene Untergruppen mathematisch aufgeteilt werden. Oft folgt die Trommelmelodie auch den Akzenten der Hauptmelodie, oder bei gesungenen Stü­cken auch dem Sprachrhythmus. Da bei jeder Änderung der Trommelmelodie die Sequenz länger wird, bis sie wieder an den Anfang zurückkehrt, dauert es manchmal sehr lange bis er wieder auf „Eins“ landet, ein Moment, der bei Kennern der indischen Musik mit lautem Aufatmen, Beifallsbekundungen, Rufen und Zwischenapplaus bedacht wird... Chapeau, Jatinder!

RÜDIGER OPPERMANN

Der deutsche Harfenmeister, Erneuerer des Harfenspiels und internationaler Botschafter der Weltmusik überschreitet seit über 40 Jahren erfolgreich die stilistischen Grenzen und hebt den Horizont der Keltischen Harfe auf ein neues Niveau. Er verbindet altirische Bardentechnik mit Ideen der asiatischen und afrikanischen Musik, mit Blues, Minimal Music, Groove, Experimenteller Musik und Jazz.

Auf jahrelangen Reisen durch Afrika und Asien hat er intensiv die Musik vieler Völker erlernt und ihr Leben mitgelebt. Auf seinen Harfenstil hat das deutlich abgefärbt. Anders als üblich, beschäftigt sich seine Musik weniger mit der Interpretation der vorhandenen Harfenliteratur, sondern mit genauer, intensiver, solistischer Tonformung, groovigen Rhythmen, ausgefallenen Arrangements und neuen Klängen.

Der Harfentüftler und „KlangWelten“-Erfinder ist einer der Drahtzieher der deutschen Harfenszene, welt-reisender Promoter der Harfe, Gründer und Ehrenpräsident der Harfenistenvereinigung „Freundeskreis Harfe“, Preisträger und Juror mehrerer internationaler Wettbewerbe. Auf 56 veröffentlichten Tonträgern und in über 2000 Konzerten rund um den Globus hat er Maßstäbe gesetzt für Virtuosität, Schönheit des Harfenklangs und Mut zum Experiment.

Auf seinen ausgedehnten Reisen auf den Spuren der Harfe rund um den Globus hat er – neben einem Schatz an Fotodokumentationen und Feldaufnahmen – auch Europas größte Privatsammlung ethnischer Harfen zusammengetragen.

Als Harfenist ist R. Oppermann Autodidakt, denn es gab 1973, als er die Keltische Harfe entdeckte, in Deutschland weder Unterricht noch Instrumente zu kaufen. Er erhielt als Kind „klassischen“ Unterricht (Klavier/Cello). Dazu verschaffte er sich einen Ausgleich als improvisierender Blueser, später als fahrender Straßenmusikant. Fünfzehn Jahre lang präsentierte er die verschiedenen Stilrichtungen auf unterschiedlichen Instrumenten (afrikanische Musik auf afrikanischen Instrumenten, Improvisationen auf dem Klavier, Straßenmusik mit Drehleier, Irische Musik mit der Harfe). Nach dieser „Lehrzeit“ begann er, nun als ausgereifter Harfensolist, Improvisator und Komponist, die weit auseinander liegenden Welten von improvisierter, durchstrukturierter und ethnischer Musik zu verbinden. Er entwickelte für die Harfe eine spezielle Spiel- und Kompositionstechnik (Ziehmechanik), und begann, mit Musikern aus aller Herren Länder zusammenzuspielen. Er erhielt den German World Music Award 2006, und 2014 das Bundesverdienstkreuz.

Mit der Organisation des KlangWelten-Festivals ist er die Hälfte des Jahres beschäftigt.

Soll ich über mich selbst schreiben? Ich denke, eher nicht. Ist doch schon so viel geschrieben worden, und auch überall nachzulesen, z. B. auf meiner Website.

KlangWelten ist für mich eine gute Gelegenheit, immer wieder etwas neues dazuzulernen und tiefer ins Innerste der Musik einzudringen. Wer einmal durch die staubige Steppe und auf schlammigen Lehmstraßen das Dorf eines Musikers gesucht hat, lernt den musikalischen Bordun seines Lebens schon besser kennen. Immer bin ich als Musiker gastlich empfangen worden, so auch bei Oganga, den ich im April gesucht (und gefunden) habe. Ich hatte eine längere Afrikareise mit dem Kameramann/Produzenten Hendrik John unternommen, der derzeit an einer Dokumentation über mich arbeitet. Wir waren auch in abgelegensten Dörfern in Tanzania und Uganda, z. B. bei den Wagogo-Queens zuhause, zu Fuß, mit dem Fahrradtaxi, auf dem Motorrad zu dritt mit Gepäck, oder zu zwanzigst im 9-Sitzer-Minibus. bei Ekoka an der Sudan-Grenze, bei den rasenden Erdxylophonspielern der Busoga und bei den Musikern an der Kongo-Grenze, die schon mal bei Klangwelten in Deutschland waren. Ost/Zentralafrika ist mir immer wieder ein anstrengendes, aber wunderbares Vergnügen. Das Leben groovt dort einfach, und die Leier- und sonstige Musik ist Ausdruck davon.

Mein Motto bleibt: Wach bleiben! Und der Utopie auf die Beine helfen.

Karibu! Gute Reise! Es geht weiter. Danke, dass Sie mir auf meiner Weltmusik-Gedankenwanderung bis hier gefolgt sind.