Klassik Open Air "Italinienische Nacht"

Perlen der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts bestimmen das Programm der „Italienischen Nacht“, die am Samstag (19. August; 20 Uhr), wie in jedem Jahr, wieder rund 800 enthusiastische Besucher auf die Burg Lindenfels im Odenwald locken wird. Der unerschöpfliche Reichtum an wunderbaren Melodien aus den Federn eines Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini oder Gioachino Rossini garantiert in jedem Jahr für ein völlig neues und trotzdem sehr populäres und attraktives Programm, durch das Rainer Zagovec führt.

Während beim letztjährigen Konzert der Schwerpunkt auf den Opern des sogenannten Verismo (Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo) lagen, führt dieses Mal der musikalische Weg vom Tausendsassa Rossini über Giuseppe Verdi direkt zu Puccini, dem letzten Opern-Romantiker Italiens. Temperamentvolle und heitere, dramatische und melancholische Szenen werden sich abwechseln.

Die Frankfurter Sinfoniker, unter der Leitung von Helge Dorsch, haben wieder vier prominente Solisten aus vier Ländern im Gepäck, allen voran der Tenor Manfred Fink, den seine Karriere als lyrischer Tenor an die berühmtesten Opernhäuser der Welt führte, an die Wiener Staatsoper, die Mailänder Scala, ans Bolschoi Theater Moskau sowie nach Buenos Aires und Tokyo. Ein Weltstar ist auch Kammersänger Oskar Hillebrandt (Bariton), den seine Laufbahn an die Wiener Staatsoper, ans Londoner Covent Garden Opernhaus, sowie zu den Bayreuther und Salzburger Festspielen führte. Die Sopranistin Elena Lyamkina stammt aus Rostow am Don und errang im vergangenen Jahr den zweiten Preis beim Musikwettbewerb „Salzburg Grand Prize Virtuoso“, und Kayo Hashimoto (Mezzosopran) schließlich stammt aus Tokyo und lebte nach ihrer Ausbildung lange in Wien, wo sie in allen berühmten Konzertsälen der Stadt, auch im berühmten Musikverein, aufgetreten ist.

Für alle Besucher verkehrt wieder ein Shuttlebus vom ausgeschilderten Parkplatz in der Kappstraße, der ab dem Löwenbrunnen am Bürgerhaus auch diejenigen mitnimmt, denen der Weg auf die Burg zu steil bzw. zu beschwerlich ist.

„Klassik & Kulinarisches“

Mit der Aktion „Klassik & Kulinarisches“ runden einige Betriebe der Vereinigung der Lindenfelser Hotels und Gaststätten die Veranstaltung ab. Mit ausgewählten Gerichten kann sich das Publikum ganz ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen. Zeitnahe Essensfolge in den Restaurants, die Betriebe öffnen bereits um 17.00 Uhr, und rechtzeitiges Eintreffen auf der Burg wird garantiert. Für die Besucher auf der Burg werden vor der Veranstaltung und in der Pause neben Getränken kleine Häppchen gereicht.

An der Aktion nehmen teil:

· Hotel-Landgasthof „Waldschlößchen“, Nibelungenstr. 102, Lindenfels, Tel. 06255 / 968190

· Pizzeria „Franco“, Nibelungenstr. 64, Lindenfels, Tel. 06255 / 552

· Restaurant „Drachenhöhle“, Wassergasse 1, Lindenfels, Tel. 06255 / 9684530

· Gasthaus „Zum Römischen Kaiser“, Kirchstr. 17, Lindenfels-Schlierbach, Tel. 06255 / 575

· Hotel „Wiesengrund“, Talstr. 3, Lindenfels-Winkel, Tel. 06255 / 96010