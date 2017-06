Klassische indische Musik Flöte, Tabla

Gopal Prasads musikalische Reise als Schüler, Künstler und Lehrer ist faszinierend: von Kindheit an unter der Ausbildung von Shree Gour Paljil hat sich der ausdrucksstarke Flötist der klassischen Musik verschrieben. Lehrer wie der Grossmeister Pandit Hariprasad Chaurasia und sein Vokal-Trainer, der berühmte Sarangispieler Pandit Mahesh pd. Misraji vermittelten ihm das Flötenspiel als Ausdruck seiner Seele. Neben Fusionsprojekten mit Jazz und Filmmusik hat der auch als Musiktherapeut arbeitende Künstler ein einzigartiges Blindenorchester gegründet.

Vor dem Konzert am Samstag findet eine Gedenkzeremonie für Subroto Roy Chowdhury statt. Der Sitarvirtuose ist am 22. Mai gestorben, wenige Tage nach seinem letzten Konzert im Theater am Faden.

Eintritt abends: 14,- erm. 12,-

vormittags 12,- erm. 10,-