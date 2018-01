Klassische indische Musik

Samrat Pandit wurde in Kalkutta in eine Musikerfamilie geboren. Seine Stilrichtung, die Patiala Gharana, ist mit keinem anderen Namen so stark verbunden wie mit dem des berühmten Ustad Bade Ghulam Ali Khan.

Samrat Pandits verstorbener Vater Jagdish Prasad war ein Schüler Bade Ghulam Ali Khans. Mit zehn Jahren begann Samrat Pandit, seinen Vater bei weltweiten Konzerten und Fernsehauftritten zu begleiten. Seine erste eigene internationale Tournee absolvierte er 2013. Dies ist seine Deutschlandpremiere. Ihn begleitet Tablameister Pritam Singh aus Birmingham.