Klassische indische Musik Sarangi, Tabla

Ustad Liyakat Ali Khan aus Mumbai ist Meister der Sarangi. Geboren in eine Musikerfamilie in Sikar (Rajasthan) begann er früh seine Musikerlaufbahn bei hervorragenden Lehrern. Er ist bekannt für seine Melodik und die meisterhafte Beherrschung seines Instruments in Verbindung mit seiner systematischen Entfaltung des Raga, die ohne Kompromisse in der Reinheit erreicht wird.