Klassisches Frühstück

Annique Göttler, 1995 geboren, begann im Alter von 5 Jahren Klavier zu spielen und gewann bereits im Alter von 7 Jahren einen ersten Preis bei " Jugend musiziert", dem weitere erste Preise folgten. 2008 wurde sie in die Begabtenförderung der Stuttgarter Musikschule aufgenommen, ein Jahr später erhielt sie ein Förderstipendium der Deutschen Stiftung Musikleben. Seit 2010 konzertiert sie bei festlichen Anlässen, wie z.B. im Weissen Saal des neuen Schlosses in Stuttgart oder tritt als Solistin bei renommierten Orchestern auf, z.B. den Nürnbergern Symphonikern. Auch mit mehreren Soloprogrammen war Annique bereits auf der Bühne, so z.B. im Rahmen des Schönberger Musiksommers in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Stuttgarter Liederhalle als Stipendiatin vom "Jungen Klavierpodium Werner Haas. Seit 2013 studiert sie an der Musikhochschule Stuttgart und zählt zu den Stipendiaten von "Live Music Now Stuttgart". Im August 2016 gewann Annique den 2. Preis beim internationalen Wettbewerb "Concorso Pianistico Palma d'oro" in Finale Ligure, Italien.