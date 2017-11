Klassisches Weihnachtskonzert

Bernhard Epstein hat Klavier, Ensembleleitung und Dirigieren an den Musikhochschulen in Stuttgart, Hannover und Berlin studiert und schloss dort mit Auszeichnung ab. Seit 2009 hat Bernhard Epstein die Künstlerische Leitung der Opernschule inne, zudem ist er bereits seit 2007 Professor für Korrepetitionslehre an der Musikhochschule Stuttgart. Bernhard Epstein lädt auch in diesem Jahr musikalische Gäste zum klassischen Weihnachtskonzert ins Glasperlenspiel ein. Dem Internet sowie den Pressemitteilungen können Sie das genaue Programm für das klassische Weihnachtskonzert entnehmen.