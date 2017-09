Klaus Birk - Aufsteigen! - Zurück nach oben!

Das neue Stuttgart-Programm. Der Kabarettist Klaus Birk beleuchtet die letzten zwölf Monate seiner Lieblingsstadt, dabei geht es um all das neue Wunderbare, wie die beton-fressenden Affen in der Wilhelma, tief-fliegen-de Fledermäuse und die Freude der Elefanten beim fußgerechten Abhören der Tunnelbohrer; um raumübergreifendes Großgrün, um übertunnelte Fahrradwege mit Grasdach und Sonnenkollektoren. Nicht zu vergessen die erfolgreichen Abstiege des VfB und der Kickers in die Unterwelt und die Neubesteigung von Rapunzels Fernsehturm.Dazu kommen Dauerbrenner, wie das nasse Feinstaubwischen, die erfolgreichen Stau-Events der Innenstadt und die ewige Trauer um den verlorenen gegangenen Donald Trumptower. Es geht um Zugeflüchtete, Reingeschmeckte und Zurückgebliebne, um Liebende, Lobende und Fluchtenkäfer.Kommen Sie reichlich: Stuttgart baut auf Sie auf dem Weg zurück nach oben.