Klaus Fritz: Was tun wir, wenn wir übersetzen? Mit Beispielen aus Harry Potter

Warum überlassen wir das Übersetzen von Romanen nicht den Maschinen? Was tun wir, wenn wir mehrere „richtige“ Möglichkeiten haben, einen Satz zu übersetzen? Warum sind Wortspiele eigentlich nicht übersetzbar, und wie kann es dennoch gelingen, sie in eine andere Sprache zu übertragen? Diesen Grundfragen des Übersetzens geht Klaus Fritz in seinem Vortrag für jugendliche und erwachsene Leserinnen und Leser nach und veranschaulicht die Problemstellungen anhand von Beispielen aus den von ihm übersetzten Romanen der Fantasy-Reihe „Harry Potter“ von Joanne K. Rowling.