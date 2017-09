Klavierabend Benjamin Moser

Moser wurde dem internationalen Publikum 2007 bekannt, nachdem er im gleichen Jahr Preise beim Moskauer Tschaikowski-Wettbewerb sowie in New York beim Nachwuchswettbewerb Young Concert Artist gewann. Moser stammt aus einer Musikerfamilie: Seine kanadische Mutter Edith Wiens ist Sängerin und sein Vater Kai Moser Cellist. Sein Bruder Johannes Moser ist ebenfalls Cellist. Der Pianist erhielt bereits als Sechsjähriger Klavierunterricht. Noch als Schüler begann er mit dem Klavierstudium an der Münchner Hochschule bei Michael Schäfer. An der Universität der Künste in Berlin studierte er als Meisterschüler bei Klaus Hellwig. Nach dem Meisterklassendiplom vervollständigte Moser seine Ausbildung in London bei Dimitri Baschkirow und Alfred Brendel. Er war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, auch der Deutsche Musikrat förderte ihn mit einem Stipendium. Heute tritt Benjamin Moser als Solist in Orchesterkonzerten und Klavierabenden auf. Er kann auf ein sehr großes Repertoire zurückgreifen, seine Konzerte führen ihn durch alle bekannten Konzerthäuser in Europa und der ganzen Welt.

George Gershwin: Drei Préludes

George Gershwin / E. Wild: Drei Virtuose Etüden

Serge Rachmaninov: Vier Préludes

Serge Rachmaninov / E. Wild: Fünf Liedbearbeitungen

***

Modest Mussorgskij: Bilder einer Ausstellung