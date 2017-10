Klavierabend mit Fazil Say

http://www.fazilsay.com/

Als weltweit gefeierter Klaviervirtuose hat Fazil Say zahlreiche Alben rund um den Globus verkauft und Erfolge bei einem breiten Publikum gefeiert. Say ist nicht nur ein herausragender Pianist, sondern auch als Komponist weltweit geschätzt. So gastierte der türkische Star-­‐Pianist auch mehrfach in Mannheim und wirkte unter anderem bei Enjoy Jazz Festival mit. Unter der Schirmherrschaft von Dr. Peter Kurz werden sich Orient und Okzident am Sonntag, den 05.11.2017, auf besonders geistvolle Weise begegnen. So wird Fazil Say einerseits mit Frédéric Chopins Nocturnes und Ludwig van Beethovens Klaviersonate Nr.30 E-­‐Dur op. 109 zu erleben sein, andererseits eigene Werke zur Aufführung bringen und die Stimmung im Mozartsaal des Rosengarten Mannheims wieder zum Kochen bringen.