Klavierabend mit Louis Lortie

Zum vierten Mal haben wir den frankokanadischen Pianisten Louis Lortie eingeladen. Und wir sind sicher, dass es wieder ein außergewöhnlicher Abend werden wird. Die London Times beschreibt sein Spiel als „makellos und immer phantasievoll“ und erkennt darin eine „Kombination aus größter Spontaneität und nachdenklicher Reife, die nur große Pianisten auszeichnet.“ Seine Chopin-Recitals werden weltweit gefeiert.

Über sein Konzert in der Queen Elizabeth Hall schrieb die Financial Times „Ein besserer Chopin als dieser ist nirgendwo zu hören.“ Chopins 24 Préludes op. 28, die an diesem Konzertabend auf unserem Programm stehen, gilt als epochale Sammlung großer und kleiner phantasiereicher Charakterstücke. Es ist ein Gipfelwerk seines Schaffens.

Lortie beginnt mit den „Préludes“ von Fauré, einem „Meisterwerk“ der „harmonischen Einfälle“ und der Melodik. Wie Fauré zeigte sich auch Debussy beeinflusst von dem Œuvre Chopins, dessen „Préludes“ den Abend beschließen.

Gabriel Fauré

Préludes op. 103

Claude Debussy

Quatre Préludes (Livre I): Voiles / Des pas sur la neige / La cathédrale engloutie / Minstrels

Frédéric Chopin

Préludes op. 28