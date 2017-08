Klavierabend mit Starpianist Haiou Zhang

× Erweitern Sabina Schladebusch Haiou Zhang

Der Erfolg der klassischen Konzerte der »MPDV Classics« in den vergangenen Jahren zeigt, dass im Neckar-Odenwald-Kreis ein großes Interesse an internationaler Bühnenkunst vorhanden ist. Bereits zum sechsten Mal findet ein von MPDV veranstaltetes Konzert statt. Dieses Jahr gastiert der Starpianist Haiou Zhang am Donnerstag, den 9. November in der Alten Mälzerei Mosbach.

Auch dieses Jahr haben es die »MPDV Classics« wieder geschafft einen internationalen Musiker für ein Konzert im Neckar-Odenwald-Kreis zu verpflichten. In den vergangenen Jahren waren bereits große Orchester, wie die Berliner Symphoniker oder die Philharmonie der Nationen, der Einladung von MPDV nach Mosbach gefolgt.

»Die Klassik ist ein wichtiger Bestandteil der weltlichen Kulturgeschichte und ihre Erhaltung sollte weiter gefördert werden«

Seit mehr als 35 Jahren ist das Unternehmen MPDV Mikrolab GmbH in der IT-Branche tätig. Unternehmen, die ihre Produktionsprozesse optimieren möchten, sind der klassische Kunde des 350 Mitarbeiter starken Mosbacher Unternehmens. Neben der Zentrale der MPDV in Diedesheim ist der Softwarehersteller mittlerweile auf allen fünf Kontinenten in insgesamt 20 Ländern vertreten. Klassischen Musik und ein Mosbacher Softwareunternehmen - wie passt das zusammen? »Die Klassische Musik ist eine Musikrichtung, die ich schon immer sehr gerne gehört habe. Leider gerät diese Form der Musik in Zeiten moderner Musikformen immer weiter in den Hintergrund. Klassische Musik verkörpert dem Volksmund nach etwas Verstaubtes und Altes, gerade für die jungen Zuhörer erscheint ein klassisches Konzert nicht sehr lukrativ. Die Klassik ist jedoch ein wichtiger Bestandteil der weltlichen Kulturgeschichte und ihre Erhaltung sollte daher stets weiter gefördert werden«, so Prof. Dr. Jürgen Kletti, Geschäftsführer der MPDV Mikrolab GmbH.

Dieses Jahr wird der aus China stammende Pianist Haiou Zhang im Rahmen des Konzertes am Donnerstag, den 9. November Werke seiner aktuellen CD »Fingerprints« spielen, mit der er zurzeit auf Welttournee unterwegs ist. Mit seiner unvergleichlichen Virtuosität wird Haiou Zhang die Zuhörer an diesem Abend auf eine Zeitreise von Bach, über Mozart und Beethoven bis Liszt mitnehmen. Bereits vor zwei Jahren gastierte er gemeinsam mit den Heidelberger Symphonikern in Mosbach. »Die Freundschaft zu Ihm und die Begeisterung für seine Virtuosität am Klavier besteht jedoch schon viel länger«, so Nathalie Kletti von MPDV Mikrolab GmbH.

»Die Freundschaft und die Begeisterung für seine Virtuosität besteht länger«

Haiou Zhang ist Pianist von Weltformat. Obwohl seine Musikkarriere recht spät begann. Erst im Alter von neun Jahren bekam er sein erstes Klavier. Ein Jahr später begann er bereits sein Studium am Central Conservatory of Music Beijing. Dort schloss er sein Diplom mit besonderer Auszeichnung ab. Er studierte außerdem an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, wo er 2011 sein Konzertexamen mit Höchstnote abschloss. Zu seinen Erfolgen gehören, neben seiner Ehrenprofessur an der Kunsthochschule der Inneren Mongolei, zahlreiche Rundfunk- und TV-Auftritte, sowie CD-Einspielungen. Als Solist spielte er bereit mit den Warschauer Symphoniker, dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und Bochumer Symphoniker.

Seine Passion ist es, junge Menschen für Klassische Musik zu begeistern. Deshalb gründete er im Jahr 2010 das »Internationale Musikfestival Buxtehude und Altes Land« mit renommierten Orchestern sowie Kammermusikensembles zur Förderung junger Künstler. Sophia Budschewski