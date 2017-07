Klavierabend mit Lucas Blondeel

Konzertsaal

Der aus Belgien stammende Lucas Blondeel eröffnet mit einem Klavierabend in der Musikschule Fellbach den 17. Sommerkurs Klavier mit Klaus Hellwig (Universität der Künste Berlin).

Lucas Blondeel konzertiert seit 1995 in Belgien, Finnland, Singapur, Spanien, den Niederlanden, Deutschland, Bulgarien, den Vereinigten Staaten, Japan und Frankreich. Zu den Höhepunkten des letzten Jahres gehörte das Konzert in der Suntory Hall in Tokio.

Lucas Blondeel ist Preisträger Internationaler Wettbewerben in Antwerpen, Genf, Zürich, Berlin und Cincinatti.

Der 17. Sommerkurs Klavier mit Klaus Hellwig (Berlin) findet vom 01. - 08. August 2017 statt.