Klavierkonzert mit Monika Tuska (ehem. Kolar)

Was darf man einen Rabbi fragen? Was wird der Rabbi darauf sagen? Einschlägige Antworten werden Sie zwar von der Künstlerin nicht bekommen, dafür aber ein Sammelsurium an Wissen über jüdische Lebenskunst, Humor und Kreativität.

Durch Generationen hat diese Kultur am laufenden Band hochbegabte Menschen hervorgebracht. Die Vielfalt ihrer Musik und ihr selbstironischer Wortwitz berühren und amüsieren uns immer wieder und machen die Rundierung dieses Abends aus. Von Felix Mendelssohn bis hin zu Gerhard Bronner und Georg Kreisler, von Albert Einstein über Friedrich Thorberg zu Rabbi Witz: alles nur ein Katzensprung – ein Wechselbad von Gefühlen und Stilen.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr