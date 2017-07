Klaviersommer mit Eduard Stan

Zum 100. Geburtstag von Dinu Lipatti

Die FAZ bezeichnet den in Kronstadt geborenen Eduard Stan als „Pianisten mit eminentem Klangfarbensinn“, der sich vor allem mit Leben und Wirken des rumänischen Pianisten Dinu Lipatti auseinandersetzt. Diesen wiederum hat Kritikerpapst Joachim Kaiser als „früh ab- berufenen Engel“ bezeichnet. Lipatti muss seinem Umfeld wie die Lichtgestalt einer anderen Welt erschienen sein. Denn bereits mit Mitte Zwanzig gehörte er zu den führenden Pianisten seiner Zeit. Sein Ziehvater und Taufpate war George Enescu. Immer auf der Suche nach der letzten Wahrheit, nach dem Kern eines Werks, war er vom Respekt für ein Meisterwerk geprägt. Bereits mit 33 Jahren starb er an Leukämie. Neben Lipattis Sonatine für die linke Hand und der Nocturne fis-Moll zeigt Stan sein Können mit Enescus Klaviersuite Nr. 2 in D-Dur op. 10, mit Brahms‘ Klavierstücke op. 118 und Werken von Chopin