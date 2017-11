Tango meets CubaDie Meister des Classical Crossover, Grammy-nominiert und ausgezeichnet mit mehreren Echo Klassik und einem Jazz Award, sind in ihrem 10. Album für Sony den Altmeistern des Tangos, Astor Piazolla und Carlos Gardel auf der Spur. In der Liederhalle Stuttgart präsentieren sie ihr neues Programm "Tango meets Cuba". Der mit vielen Klischees beladenen, argentinischen Passion derart unverfroren und doch mit viel Hingabe zu begegnen, ist kein leichtes Spiel. Den Klazz Brothers aber ist genau das gelungen. Die Sinnlichkeit, Leidenschaft und emotionale Intensität des Tango verbindet sich mit der sprühenden Lebensfreude und dem Temperament kubanischer Musik zu einer einzigartig neuen Musiksprache. Liegen beider Wurzeln in europäischer und afrikanischer Musikgeschichte, die nach Südamerika und Kuba getragen und dort zu traditioneller Musik umgewandelt wurde, schließen die Arrangements von Klazz Brothers & Cuba Percussion diesen Kreis erneut. Sie entwickeln in den neu entstandenen Werken mit dem Erbe der klassischen europäischen Musiktradition eine Musik, die Klarheit, Stolz und Stärke vereint, Emotion und Toleranz zulässt sowie mit Freiheit und Authentizität begeistert. Die Klazz Brothers verkauften mehr als 500.000 Alben weltweit. Ihre Musik ist in Hollywood Blockbustern wie "Collateral" mit Tom Cruise oder "Hitch - the Date Doctor" mit Will Smith zu hören. Mit ihren Programmen begeistern sie weltweit ein stetig wachsendes Publikum.

Bruno Böhmer Camacho | piano

Kilian Forster | bass

Tim Hahn | drums

Alexis Herrera Estevez | timbales, bongos

Elio Rodriguez Luis | congas