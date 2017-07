Kleines Lernfestival

Like to learn – dieses Motto ist Programm im Herbst-/Winter-Semester 2017/18 der volks-hochschule stuttgart: Bei allen Veranstaltungen im Rahmen ihres Jahresthemas „Lernende Stadt – Lernen in der Stadt“ steht die Lust und die Freude am gemeinsamen Lernen im Vordergrund. Beim kleinen Lernfestival auf dem Marienplatz, am 22. September, von 14.00 – 18.00 Uhr, lernen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter die ganze Vielfalt der volkshochschule stuttgart und einiger Kooperationspartner/innen kennen. Bei Kunstaktionen, Kultur- , Musik-, Sprach- und Gesundheitsangeboten können sie die vielfältigen Möglichkeiten des Lernens entdecken und sich in Gesprächen über Politik, die bevorstehenden Wahlen, Nachhaltigkeit oder beim Weltverteilungsspiel „Zukunft fair teilen“ beteiligen und eigene Ideen einbringen. Das Mit- und Voneinander-Lernen bildet das Grundgerüst der Arche, die in Kooperation mit dem bhz Stuttgart, der HOLZMANUFAKTUR und Optiplandaten & druck entstanden ist. Mitarbeitende und Bewohnerinnen und Bewohner des bhz sowie vhs Teilnehmende mit und ohne Behinderung haben die Holzarche gemeinsam gebaut. So haben sie ein Sinnbild ge- schaffen für einen Ort, der zusammenführt und einen geschützten Rahmen zum Ausprobie- ren und zum Wissens- und Erfahrungsaustausch bietet. Seine Schiffstaufe erlebt die Arche beim kleinen Lernfestival auf dem Marienplatz, wo sie das erste Mal vor Anker geht.