Kleine Bühne: ein Mensch brennt

"Hartmut Gründler war ein deutscher, im Umweltschutz engagierter Tübinger Lehrer. Am 16. November 1977 übergoss sich Gründler in Hamburg mit Benzin, zündete sich an und starb fünf Tage später im Krankenhaus. Seine Selbstverbrennung fand während des SPD-Bundesparteitages statt."

Wer war dieser Mensch, wo lagen seine Wurzeln, wo spürt man heute noch etwas von seinem Tun und von seiner Tat? Diesen Fragen wollen wir am Kultur-Donnerstag nachgehen, garniert mit viel Musik aus den 70-er Jahren, als Abba mit dem "Himbeereis zum Frühstück" in Konkurrenz trat und Webber's "Don't cry for me, Argentina" für 35 Wochen die Charts dominierte.