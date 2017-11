× Erweitern Kleine Eheverbrechen

Mit Kleine Eheverbrechen präsentiert das Theaterschiff Heilbronn in der Spielzeit 2018 einen spannenden Psychothriller über Zweisamkeit in Eigenproduktion.

Seit einem mysteriösen Unfall kann sich der Krimiautor Gilles an nichts mehr erinnern. Im Krankenhaus behauptet eine Frau, mit ihm verheiratet zu sein.

In der angeblich gemeinsamen Wohnung erkennt Gilles nichts wieder. Sie erzählt von ihrem gemeinsamen Leben. Ist er wirklich dieser Mann, den sie beschreibt? Wer ist diese Frau? Was ist geschehen? War es wirklich ein Unfall, gab es ein Verbrechen? Erinnert sich Gilles wirklich an nichts?

„Sieht man eine Frau und einen Mann vor dem Standesbeamten, sollte man sich fragen, wer von beiden der Mörder sein wird.“

Nach „Monsieur Ibrahim“ ein weiteres Erfolgsstück von Bestellerautor Eric-Emmanuel Schmitt.

Krimi von Eric-Emmanuel Schmitt; Deutsch von Annette und Paul Bäcker, Theater-Verlag Desch GmbH; Regie Christian Marten-Molnár

Mit Cosima Greeven und Udo Grunwald