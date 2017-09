Kleine Kunst im Rudolfs

Im Oktober startet die vhs mit einer neuen Reihe: In der Gastronomie Rudolfs Küche & Café im TREFFPUNKT Rotebühlplatz erwartet die Besucher/innen ein unterhaltsames und vielfältiges Kulturprogramm aus den Bereichen Philosophie, Literatur, Poesie und Kunstgeschichte. Bei ausgewählten Veranstaltungen stehen thematisch passende Gerichte auf der Wochenkarte. Die Lesung mit Musik „Nachts ist es leise in Teheran“ mit der iranischen Autorin Shida Bazyar stellt das Land Iran in den Mittelpunkt, dem die vhs im Herbst-Winter-Semester 2017/18 verschiedene Veranstaltungen widmet. Die 27-jährige in Deutschland geborene und aufgewachsene Shida Bazyar betritt mit ihrem Roman souverän die Bühne der Literatur. Aufwühlend und anrührend erzählt sie die Geschichte einer iranisch-deutschen Familie, die ihren Anfang 1979 in Teheran nimmt und den Bogen spannt bis in die deutsche Gegenwart. Ein bewegender Roman über Revolution, Unterdrückung, Widerstand und den unbedingten Wunsch nach Freiheit. Musik und Gesang: Soraya Vahab-Ghalyaghi Am persischen Musikinstrument „Tar“: Mehrdad Hozhabri Nezhad Eine Veranstaltung im Rahmen von „Stuttgart liest ein Buch“ in Kooperation mit dem Stuttgarter Schriftstellerhaus.